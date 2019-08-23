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Espreso.tvОбществоМангер не задекларировал полмиллиона гривен, - НАПК

Мангер не задекларировал полмиллиона гривен, - НАПК

Владислав Мангер
Владислав Мангер
Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Национальный антикоррупционного бюро Украины по поводу недостоверных сведений в декларации председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера

Об этом сообщает пресс-служба Назка.

"Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер в декларации за 2016 год (исправленной) не указал сведения о полученном членом семьи (женой) доходе в виде дивидендов от ООО "Экозерно". Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя Херсонского областного совета составляет почти 590 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Поэтому, Национальное агентство приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в НАБУ.

Кроме того, в НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • 15 августа Шевченковский районный суд Киева рассмотрел вторую жалобу на постановление ГПУ о приостановлении расследования по Владиславу Мангеру и Алексею Левину.
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