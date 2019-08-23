Мангер не задекларировал полмиллиона гривен, - НАПК

23 августа, 2019, 17:02

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Национальный антикоррупционного бюро Украины по поводу недостоверных сведений в декларации председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера

Об этом сообщает пресс-служба Назка.

"Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер в декларации за 2016 год (исправленной) не указал сведения о полученном членом семьи (женой) доходе в виде дивидендов от ООО "Экозерно". Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя Херсонского областного совета составляет почти 590 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Поэтому, Национальное агентство приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в НАБУ.

Кроме того, в НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.