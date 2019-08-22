Ветераны принципиально не присоединяются к Ходе достоинства от ОПУ, - активист

22 августа, 2019, 17:31

Ветераны не хотят противопоставлять себя власти, но хотят показать, что также могут организовывать мероприятия наравне с государством

Об этом заявил глава общественного совета при министерстве по делам ветеранов Дмитрий Шатровский в эфире Еспресо.TV.

Ведущая спросила его, почему он не присоединяется к Ходе достоинства на День независимости, которую организует Офис президента Украины.

"Присоединиться было бы трудно, потому что мы до последнего не понимали формат этих мероприятий. Не присоединяемся, потому что это наша принципиальная позиция. Мы не хотим противопоставляют себя власти, но хотим, чтобы власть услышала гражданское общество", - рассказал Шатровский.

По его словам, важно делать акцент на том, что общество проводит такие же меры наравне с государством

"Нам не нужна помощь, мы все сделаем сами, и люди нам в этом помогают", - добавил активист.

Напомним, 9 июля Зеленский заявил о новом формате празднования Дня Независимости - без военного парада. Позже глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие достоинства.

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