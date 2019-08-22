Суд отменил арест компьютеров по делу "Роттердам+"

22 августа, 2019, 12:33

Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства фигурантов схемы "Роттердам+"

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет", - пояснил юрист ГПК Андрей Савин:

Отметим, в ходе расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где изъяли 5 компьютеров.

На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам+". Для сохранения этих вещественных доказательств по ходатайству НАБУ Соломенский суд Киева наложил на них арест.

Тогда прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам+" расходы, и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.