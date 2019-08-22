Суд отменил арест компьютеров по делу "Роттердам+"
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет", - пояснил юрист ГПК Андрей Савин:
Отметим, в ходе расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где изъяли 5 компьютеров.
На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам+". Для сохранения этих вещественных доказательств по ходатайству НАБУ Соломенский суд Киева наложил на них арест.
Тогда прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу "Роттердам+" расходы, и не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.
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Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине, регулируется по формуле "Роттердам +", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
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14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-".
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Экс-глава Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКП формулы "Роттердам плюс". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
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20 августа Вовка объявили в международный розыск.
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21 августа Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" , экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЭКП Владимира Бутовского.
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