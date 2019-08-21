"Роттердам +": суд Киева отказал держать под стражей фигуранта дела
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.
"Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранта дела "Роттердам+" Владимира Бутовского", - говорится в сообщении.
Заметим, что Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам+". Кроме того, 13 июля он покинул Украину и улетел в турецкий курорт Бодрум. Поэтому, на заседание суда Бутовский не пришел.
Ранее прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Стоит отметить, что адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента не имеет статуса подозреваемого и его объявляли в международный розыск.
Соломенский суд Киева избирает меру пресечения фигуранту дела "Роттердам +", руководителю подразделения Нацкомиссии Владимиру Бутовском. Он в розыске, поэтому мера ему вибрають в его отсутствие. # СправаРоттердам pic.twitter.com/9a2jPT2GbZ- ГПК / Шабунин (@Shabunin) August 21, 2019
- Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
- 14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
- Экс-глава Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКУ формулы "Роттердам+". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
- 20 августа Вовка объявили в международный розыск.
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