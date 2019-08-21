"Роттердам +": суд Киева отказал держать под стражей фигуранта дела

21 августа, 2019, 16:05

21 августа Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранта дела "Роттердам+" Владимира Бутовского", - говорится в сообщении.

Заметим, что Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам+". Кроме того, 13 июля он покинул Украину и улетел в турецкий курорт Бодрум. Поэтому, на заседание суда Бутовский не пришел.

Ранее прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента не имеет статуса подозреваемого и его объявляли в международный розыск.

Соломенский суд Киева избирает меру пресечения фигуранту дела "Роттердам +", руководителю подразделения Нацкомиссии Владимиру Бутовском. Он в розыске, поэтому мера ему вибрають в его отсутствие. # СправаРоттердам pic.twitter.com/9a2jPT2GbZ - ГПК / Шабунин (@Shabunin) August 21, 2019