//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Роттердам +": суд Киева отказал держать под стражей фигуранта дела

"Роттердам +": суд Киева отказал держать под стражей фигуранта дела

21 августа Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранта дела "Роттердам+" Владимира Бутовского", - говорится в сообщении.

Заметим, что Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам+". Кроме того, 13 июля он покинул Украину и улетел в турецкий курорт Бодрум. Поэтому, на заседание суда Бутовский не пришел.

Ранее прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента не имеет статуса подозреваемого и его объявляли в международный розыск.

  • Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине регулируется по формуле "Роттердам+", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
  • 14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
  • Экс-глава Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКУ формулы "Роттердам+". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
  • 20 августа Вовка объявили в международный розыск.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать