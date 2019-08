НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НКРЕКП Вовку и еще 5 лицам

8 августа, 2019, 12:38

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

Как отмечается, среди подозреваемых экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Также действующий директор ГП "Оператор рынка" , который на момент введения "Роттердам +" был членом НКРЕКП) начальник отдела НКРЕКП; руководитель управления НКРЕКП; заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директора департамента одной из компаний указанной группы.

Сообщается, что действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе ", - говорится в сообщении.

После этого, в марте 2016 НКРЕКП на указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации.

"Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости ", - добавили в пресс-службе.

Ранившем НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам +".

По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам +") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятым председателем и членами НКРЕКП постановлением №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. Значительно возросла, что позволило неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыли ", - отмечается в материалах НАБУ.