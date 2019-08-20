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Espreso.tvОбществоЭкс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры категорически не согласны с решением Соломенского райсуда Киева, который не избрал для экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Прокурор настаивал на избрании бывшему главе комиссии меры пресечения из-за рисков препятствование следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствования проведению иным образом. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя.

САП обжалует указанное решение Соломенского райсуда в суде апелляционной инстанции.

  • Напомним, с мая 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой в Украине, регулируется по формуле "Роттердам +", которая предусматривает определение стоимости топлива по формуле: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
  • 14 июня Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, отменяющий формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +" и предложит новую формулу: "Роттердам-" .
  • Экс-главу Нацкомиссии Дмитрия Вовка подозревают в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедренной НКРЭКУ формулы "Роттердам плюс". Подозрение Вовку вручили заочно. Позже его вызвали в НАБУ для сообщения о подозрении лично, однако он не приехал.
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