Экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск

20 августа, 2019, 19:16

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры категорически не согласны с решением Соломенского райсуда Киева, который не избрал для экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Учитывая то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Прокурор настаивал на избрании бывшему главе комиссии меры пресечения из-за рисков препятствование следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствования проведению иным образом. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя.

САП обжалует указанное решение Соломенского райсуда в суде апелляционной инстанции.