В Минском процессе нашли замену Бессмертному

21 августа, 2019, 20:31

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк

Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

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Также, по словам Сайдика, политическая группа в среду, 21 августа, продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных и выборов в ОРДЛО, но без результатов.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного из ТКГ в Минске.

Политик сообщил, что о своем увольнении он узнал из СМИ.

У Зеленского это объяснили тем, что "формируют более эффективную команду".