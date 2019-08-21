В Минском процессе нашли замену Бессмертному
Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.
Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.
В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.
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Также, по словам Сайдика, политическая группа в среду, 21 августа, продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных и выборов в ОРДЛО, но без результатов.
Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного из ТКГ в Минске.
Политик сообщил, что о своем увольнении он узнал из СМИ.
У Зеленского это объяснили тем, что "формируют более эффективную команду".
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