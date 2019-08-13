"Формируем наиболее эффективную команду": ОПУ прокомментировал увольнение Бессмертного из Минского процесса

13 августа, 2019, 18:06

Под руководством Кучмы формируется наиболее эффективная команда для переговоров в Трехсторонней контактной группе

Об этом сообщает издание theБабель.

"Минский переговорный процесс на сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности по прекращению огня, возвращению заключенных, обмену удерживаемыми лицами. Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске", - говорится в комментарии.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного из ТКГ в Минске.

Политик сообщил, что о своем увольнении он узнал из СМИ.

Роман Безсмертный ранее уже работал в ТКГ. Во время работы он подчеркивал, что оккупированные территории могут вернуться в Украину на условиях Конституции, а разговоров о внесении изменений в Конституцию ради возвращения оккупированных территорий не должно, поскольку сувереном является весь украинский народ, а не его часть. Также Бессмертный отдельно акцентировал внимание на вопросе возвращения Крыма.