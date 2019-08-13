"Формируем наиболее эффективную команду": ОПУ прокомментировал увольнение Бессмертного из Минского процесса
Об этом сообщает издание theБабель.
"Минский переговорный процесс на сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности по прекращению огня, возвращению заключенных, обмену удерживаемыми лицами. Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске", - говорится в комментарии.
Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного из ТКГ в Минске.
Политик сообщил, что о своем увольнении он узнал из СМИ.
Роман Безсмертный ранее уже работал в ТКГ. Во время работы он подчеркивал, что оккупированные территории могут вернуться в Украину на условиях Конституции, а разговоров о внесении изменений в Конституцию ради возвращения оккупированных территорий не должно, поскольку сувереном является весь украинский народ, а не его часть. Также Бессмертный отдельно акцентировал внимание на вопросе возвращения Крыма.
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