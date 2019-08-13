"Узнал из СМИ": Бессмертный о своем увольнении из должности председателя ТКГ

13 августа, 2019, 15:45

Об этом Бессмертный сообщил в Facebook.

"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении ТКГ в Минске", - написал Бессмертный.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного с должности председателя ТКГ.