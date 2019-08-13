"Узнал из СМИ": Бессмертный о своем увольнении из должности председателя ТКГ
13 августа, 2019, 15:45
Уволенный президентом Владимиром Зеленский с должности главы Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, назвав это "стилем работы" Офиса президента Украины
Об этом Бессмертный сообщил в Facebook.
"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении ТКГ в Минске", - написал Бессмертный.
Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного с должности председателя ТКГ.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-