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Espreso.tvОбщество"Узнал из СМИ": Бессмертный о своем увольнении из должности председателя ТКГ

"Узнал из СМИ": Бессмертный о своем увольнении из должности председателя ТКГ

Уволенный президентом Владимиром Зеленский с должности главы Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, назвав это "стилем работы" Офиса президента Украины

Об этом Бессмертный сообщил в Facebook.

"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении ТКГ в Минске", - написал Бессмертный.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного с должности председателя ТКГ.

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