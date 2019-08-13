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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Бессмертного с ТКГ в Минске

Зеленский уволил Бессмертного с ТКГ в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ

Об этом говорится в указе президента.

Жена политика Татьяна Мокриди в Facebook написала, что они со СМИ узнали об этом увольнении.

Напомним, что 9 июля Бессмертного вернули в Трехстороннюю онтактную группу в Минске.

Роман Безсмертный ранее уже работал в ТКГ. Во время работы он подчеркивал, что оккупированные территории могут вернуться в Украину на условиях Конституции, а разговоров о внесении изменений в Конституцию ради возвращения оккупированных территорий не должно, поскольку сувереном является весь украинский народ, а не его часть. Также Бессмертный отдельно акцентировал внимание на вопросе возвращения Крыма.

 

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