Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация

14 августа, 2019, 12:24

Портников Виталий

Комментаторы отставки Романа Бессмертного из Минской контактной группы почему-то не вспоминают, что Зеленский - не первый президент Украины, который принял такое решение. Первым был Порошенко. И в решении Порошенко, как и в решении Зеленского, была своя логика

Минский процесс имеет исключительно имитационный характер. Война будет все равно продолжаться ровно столько, сколько это необходимо России для ликвидации Украинского государства или для отказа от этой идеи. Речь идёт не о годах даже, а о десятилетиях украинской обреченности на войну, кризисы, потери и разочарования.

Но при этом стороны заинтересованы в Минском процессе как в имитации. Потому что для Украины продолжение процесса это одновременно продолжение санкций против России. А для России это доказательство своей "конструктивности", роли "посредника" и возможность усадить своих марионеток за стол переговоров с Украиной.

Бессмертный дважды покидал Минскую группу именно потому, что заинтересован в политическом, а не в имитационном процессе. А президент Украины заинтересован в имитации, а не в реальной политике в Минске. Да, возможно, опытный Петр Порошенко в большей степени отдавал себе в этом отчёт, чем далёкий от реальной жизни Владимир Зеленский. Возможно, у Зеленского сохраняются некоторые иллюзии относительно шансов договориться с Путиным - тут Бессмертный может быть прав. Однако никакого значения это вообще не имеет. Зеленский ни с кем не договорится - иначе как на условиях, которые подразумевают полную капитуляцию Украины и ее быстрый демонтаж. А в этом не заинтересованы ни сам Зеленский, ни Запад. Ну и еще не заинтересован украинский народ, который очнётся уже спустя несколько месяцев - и начнёт происходить то, о чем ни Зеленский, ни Путин, ни Запад, ни сам украинский народ даже не догадываются. Одно могу пообещать: скучно не будет никому. И Роману Бессмертному в том числе - просто он понял неизбежность процессов пробуждения одним из первых.