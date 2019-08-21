После переговоров с Макроном от Путина требуют освобождения политзаключенных - Зеркаль
21 августа, 2019, 18:56
После встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ждут дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она.
Зеркаль отметила, что на встрече президентов РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос пленных украинцев.
"Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - говорит заместитель министра.
Российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.
- Напомним, 20 августа политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО.
- 21 августа сообщили, что пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
- Пленникам Кремля Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову сделали передачи в СИЗО "Лефортово".
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