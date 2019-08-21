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Espreso.tvОбществоПосле переговоров с Макроном от Путина требуют освобождения политзаключенных - Зеркаль

После переговоров с Макроном от Путина требуют освобождения политзаключенных - Зеркаль

После встречи во Франции с президентом Эммануэлем Макроном от президента РФ Владимира Путина ждут дальнейших шагов по освобождению политзаключенных, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись", - сказала она.

Зеркаль отметила, что на встрече президентов РФ Путина и Франции Макрона обсуждался вопрос пленных украинцев.

"Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов", - говорит заместитель министра.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

 

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