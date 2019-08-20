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Espreso.tvОбщество"Проявление позорного сексизма": Княжицкий об оскорблении журналистки "слугой народа" Бужанским

"Проявление позорного сексизма": Княжицкий об оскорблении журналистки "слугой народа" Бужанским

Постмайдановская власть была демократичной и проукраинской, поэтому журналисты имели возможность ее критиковать и пользовались этой возможностью

Об этом заявил в Facebook народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, комментируя оскорбления журналистки Ольги Духнич избранным от "Слуги народа" нардепом Максимом Бужанским.

"Сторонники Бужанского считают, что НВ сами виноваты, потому что являются порохоботами. Я тоже считаю, что "сами виноваты" (ирония, конечно), но по другим причинам. НВ как раз наиболее жестко критиковали постмайдановскую власть. Она якобы и коррупционная, и кумовская и еврооптимистов унижает. И имели право, никто не оспаривал. Ибо при всех издержках (и здесь с частью аргументов НВ согласен) это была власть демократическая и украинская", - написал Княжицкий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности вспомнил, что президента Петра Порошенко жестко раскритиковали, когда он назвал журналистку "дорогенькою", сравнив это с тем, как назвал сотрудницу СМИ "«слуга народа" Бужанский.

"Демократия проявляется не только в отношении к журналистам, а в отношении к женщинам. Хватит быть "дорогенькими", говорит вам новая власть. Будете теперь "тупыми овцами". Футболки выпустили:" Я тебе овца не тупая!")))? А вообще это проявление постыдного сексизма", - добавил Княжицкий.

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