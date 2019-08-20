"Проявление позорного сексизма": Княжицкий об оскорблении журналистки "слугой народа" Бужанским
Об этом заявил в Facebook народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, комментируя оскорбления журналистки Ольги Духнич избранным от "Слуги народа" нардепом Максимом Бужанским.
"Сторонники Бужанского считают, что НВ сами виноваты, потому что являются порохоботами. Я тоже считаю, что "сами виноваты" (ирония, конечно), но по другим причинам. НВ как раз наиболее жестко критиковали постмайдановскую власть. Она якобы и коррупционная, и кумовская и еврооптимистов унижает. И имели право, никто не оспаривал. Ибо при всех издержках (и здесь с частью аргументов НВ согласен) это была власть демократическая и украинская", - написал Княжицкий.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности вспомнил, что президента Петра Порошенко жестко раскритиковали, когда он назвал журналистку "дорогенькою", сравнив это с тем, как назвал сотрудницу СМИ "«слуга народа" Бужанский.
"Демократия проявляется не только в отношении к журналистам, а в отношении к женщинам. Хватит быть "дорогенькими", говорит вам новая власть. Будете теперь "тупыми овцами". Футболки выпустили:" Я тебе овца не тупая!")))? А вообще это проявление постыдного сексизма", - добавил Княжицкий.
- Напомним, ранее избранный от "Слуги народа" народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой" , а издание "Новое Время" - одиозным.
- Телеведущий 1+1 и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца нардепа Максима Бужанского, добавив: "Трепещите, бандерлоги" .
- Партия "Слуга народа" осудила Бужанского за оскорбление журналистки, но его слова назвала "понятной реакцией".
- Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал "Радио Свобода", "Общественное" и НП "совокупной помойной ямой, которая вещает" , а 24-й канал - "за ***** ним" .
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