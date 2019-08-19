Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой"

19 августа, 2019, 14:52

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал издание НВ одиозным, отметив, что не видит разницы между ним и "Радио Свобода", а также "Громадським", которые, по его мнению "переписывают друг у друга новости"