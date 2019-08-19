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Espreso.tvОбществоПортнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой"

Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой"


фото: liga.net
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал издание НВ одиозным, отметив, что не видит разницы между ним и "Радио Свобода", а также "Громадським", которые, по его мнению "переписывают друг у друга новости"

Оскорбительный сообщение Портнов сделал в своем Telegram-канале.

"Друзья, а кто-то вообще может назвать хоть одно отличие между одиозным изданием НВ и "Радио Свобода" и "Громадьским", которые переписывают друг у друга новости? Думаю, нужно любезно попросить у них до десятого колена раскрыть структуру собственности и источников финансирования. Там найдем ответ на вопрос, что это за совокупная говорящая помойная яма", - написал Портнов.

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