Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой"
19 августа, 2019, 14:52
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов назвал издание НВ одиозным, отметив, что не видит разницы между ним и "Радио Свобода", а также "Громадським", которые, по его мнению "переписывают друг у друга новости"
Оскорбительный сообщение Портнов сделал в своем Telegram-канале.
"Друзья, а кто-то вообще может назвать хоть одно отличие между одиозным изданием НВ и "Радио Свобода" и "Громадьским", которые переписывают друг у друга новости? Думаю, нужно любезно попросить у них до десятого колена раскрыть структуру собственности и источников финансирования. Там найдем ответ на вопрос, что это за совокупная говорящая помойная яма", - написал Портнов.
- Напомним, ранее избранный от "Слуги народа" народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой", а издание "Новое Время" - одиозным.
- Телеведущий 1+1 и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца нардепа Максима Бужанского, добавив: "Трепещите, бандерлоги" .
- Партия "Слуга народа" осудила Бужанского за оскорбление журналистки, но его слова назвала "понятной реакцией" .
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