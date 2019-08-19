"Трепещите, бандерлоги": телеведущий Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
Дубинский сделал сообщение в Telegram в поддержку коллеги и однопартийца.
"Встретились с депутатом Бужанским. Встреча проходила именно так, как ее описывают журналисты НВ:" Поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича "и, как завещал Петр Алексеевич, почитали телеграмм канал Портнова. Трепещите, бандерлоги", - написал Дубинский.
Также Дубинский назвал себя, Бужинского и председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова "единственными серьезными депутатами" в новом парламенте и пожалел, что в Верховную Раду не баллотировался экс-заместитель главы Администрации президента во времена Виктора Януковича Андрей Портнов.
"Если исходить из текстов в дешевых журналах, в украинском парламенте всего 3 серьезных депутата. Макс, я и Разумков. О других вспоминают только в связи с нами :) Жаль Портнов в депутаты не пошел. Был бы Four of Kind", - написал Дубинский.
- Напомним, избранный от "Слуги народа" народный депутат Максим Бужанский сделал в Telegram оскорбительный сообщение в адрес журналистки Ольги Духнич и издание "Новое Время".
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