"За*****ный 24-й канал": Портнов продолжил оскорблять СМИ
19 августа, 2019, 15:16
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, оскорбительно высказавшийся относительно изданий "Радио Свобода", "Громадське" и НВ, добавил оскорбление еще и в адрес 24-го канала
Очередное оскорбление Портнов обнародовал в Telegram.
"Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, "Радио Свобода" и "Громадське". Непростительно, что забыл сразу добавить к ним еще и за*****ный 24-й канал", - написал Портнов.
Перед этим Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой".
- Напомним, ранее избранный от "Слуги народа" народный депутат Максим Бужанский обозвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой", а издание "Новое Время" - одиозным.
- Телеведущий 1+1 и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца нардепа Максима Бужанского, добавив: "Трепещите, бандерлоги" .
- Партия "Слуга народа" осудила Бужанского за оскорбление журналистки, но его слова назвала "понятной реакцией" .
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