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Espreso.tvОбщество"За*****ный 24-й канал": Портнов продолжил оскорблять СМИ

"За*****ный 24-й канал": Портнов продолжил оскорблять СМИ


фото: 112.ua
Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, оскорбительно высказавшийся относительно изданий "Радио Свобода", "Громадське" и НВ, добавил оскорбление еще и в адрес 24-го канала

Очередное оскорбление Портнов обнародовал в Telegram.

"Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, "Радио Свобода" и "Громадське". Непростительно, что забыл сразу добавить к ним еще и за*****ный 24-й канал", - написал Портнов.

Перед этим Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой".

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