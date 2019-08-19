"За*****ный 24-й канал": Портнов продолжил оскорблять СМИ

19 августа, 2019, 15:16

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, оскорбительно высказавшийся относительно изданий "Радио Свобода", "Громадське" и НВ, добавил оскорбление еще и в адрес 24-го канала

Очередное оскорбление Портнов обнародовал в Telegram.

"Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, "Радио Свобода" и "Громадське". Непростительно, что забыл сразу добавить к ним еще и за*****ный 24-й канал", - написал Портнов.

Перед этим Портнов назвал "Радио Свобода", "Громадське" и НП "совокупной говорящей помойной ямой".