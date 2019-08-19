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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" осудила Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но его слова назвала "понятной реакцией"

"Слуга народа" осудила Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но его слова назвала "понятной реакцией"

Партия "Слуга народа" осудила действия своего народного депутата Максима Бужанского, который накануне оскорбил журналистку "НВ" Ольгу Духнич

Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Партия" Слуга народа "считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей СМИ. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского о журналистке журнала "овое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - говорится в сообщении.

Однако, в партии заявили, что они понимают, что высказывания Бужанского были, "хоть и чрезмерной и неэтичной, но вполне понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам".

"Поэтому мы просим представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию как народные избранники", - добавили в "Слуге народа".

  • Избранный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой из одиозного СМИ".
  • Позже телеведущий и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой: "Трепещите, бандерлоги".

 

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