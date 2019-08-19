"Слуга народа" осудила Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но его слова назвала "понятной реакцией"
Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
"Партия" Слуга народа "считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей СМИ. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского о журналистке журнала "овое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - говорится в сообщении.
Однако, в партии заявили, что они понимают, что высказывания Бужанского были, "хоть и чрезмерной и неэтичной, но вполне понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам".
"Поэтому мы просим представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию как народные избранники", - добавили в "Слуге народа".
- Избранный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой из одиозного СМИ".
- Позже телеведущий и избранный от "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой: "Трепещите, бандерлоги".
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