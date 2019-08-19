"Слуга народа" осудила Бужанского, который назвал журналистку "тупой овцой", но его слова назвала "понятной реакцией"

19 августа, 2019, 14:01

Партия "Слуга народа" осудила действия своего народного депутата Максима Бужанского, который накануне оскорбил журналистку "НВ" Ольгу Духнич

Об этом сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Партия" Слуга народа "считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей СМИ. Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского о журналистке журнала "овое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - говорится в сообщении.

Однако, в партии заявили, что они понимают, что высказывания Бужанского были, "хоть и чрезмерной и неэтичной, но вполне понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам".

"Поэтому мы просим представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений - ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию как народные избранники", - добавили в "Слуге народа".