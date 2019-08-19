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Espreso.tvМирТрамп не хочет вести бизнес с Huawei

Трамп не хочет вести бизнес с Huawei

Американский президент Дональд Трамп не хочет вести бизнес с китайской компанией Huawei

Об этом сообщает Reuters.

Перед вылетом в Нью-Джерси Трамп заявил журналистам, что он выступает против деловых контактов с Huawei из соображений национальной безопасности.

"В данный момент становится все более вероятным, что мы не будем вести бизнес (с Huawei - ред.) Я не хочу вести бизнес совсем, потому что это угроза национальной безопасности, и я считаю, что СМИ подают это несколько иначе", - сказал президент США.

По его словам, "для небольших элементов бизнеса" Huawei можно сделать исключение, но это будет "очень сложно". Он не уточнил, продлит ли его администрация "временную лицензию".

Ожидается, что Министерство торговли США продлит отсрочку, предоставленную Huawei Technologies, которая позволяет китайской компании закупать необходимые материалы у американских компаний, чтобы она могла обслуживать существующих клиентов. Выданная Huawei "временная генеральная лицензия" будет продлена на 90 дней, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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