Трамп не хочет вести бизнес с Huawei
Об этом сообщает Reuters.
Перед вылетом в Нью-Джерси Трамп заявил журналистам, что он выступает против деловых контактов с Huawei из соображений национальной безопасности.
"В данный момент становится все более вероятным, что мы не будем вести бизнес (с Huawei - ред.) Я не хочу вести бизнес совсем, потому что это угроза национальной безопасности, и я считаю, что СМИ подают это несколько иначе", - сказал президент США.
По его словам, "для небольших элементов бизнеса" Huawei можно сделать исключение, но это будет "очень сложно". Он не уточнил, продлит ли его администрация "временную лицензию".
Ожидается, что Министерство торговли США продлит отсрочку, предоставленную Huawei Technologies, которая позволяет китайской компании закупать необходимые материалы у американских компаний, чтобы она могла обслуживать существующих клиентов. Выданная Huawei "временная генеральная лицензия" будет продлена на 90 дней, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.
- Из-за торговой войны США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android, патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочило санкции против Huawei.
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