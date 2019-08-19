Следствие назвало возможные причины пожара в одесской гостинице "Токио Стар"

19 августа, 2019, 16:10

19 августа Национальная полиция Украина заявила, что основной рабочей версией пожара в одесской гостинице "Токио Стар" является нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Facebook.

"По результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время полицейские установили личности шести погибших.

В частности, двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днипровщины и 73-летняя гражданка Австралии.

Мероприятия по идентификации лиц еще трех погибших, среди которых - один ребенок, продолжаются.