Пожар в гостинице "Токио Стар": владельцу выдвинули подозрение
19 августа, 2019, 15:31
19 августа прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио Стар", в которой сгорели девять человек
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Кроме того, принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.
Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
- 18 августа правоохранители задержали Черного.
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