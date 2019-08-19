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Espreso.tvОбществоПожар в гостинице "Токио Стар": владельцу выдвинули подозрение

Пожар в гостинице "Токио Стар": владельцу выдвинули подозрение

19 августа прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио Стар", в которой сгорели девять человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Кроме того, принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенной на ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
  • 18 августа правоохранители задержали Черного.

 

 

 

 

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