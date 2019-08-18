Новое правительство создадим за два дня, - Герус

18 августа, 2019, 17:39

Об этом политик заявления в интервью изданию Главком, передает Еспресо.TV.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он.

В то же время Герус добавил, что еще не определился, где именно хочет работать - в должности министра или руководителя парламентського комитета по вопросам энергетики.

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В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальных кандидатов на должности премьера и министров уже определены.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивно", - подчеркнул Герус.

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