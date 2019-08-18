Новое правительство создадим за два дня, - Герус
Об этом политик заявления в интервью изданию Главком, передает Еспресо.TV.
"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он.
В то же время Герус добавил, что еще не определился, где именно хочет работать - в должности министра или руководителя парламентського комитета по вопросам энергетики.
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В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальных кандидатов на должности премьера и министров уже определены.
"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивно", - подчеркнул Герус.
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- Первое заседание Верховной Рады состоится 3 сентября.
- Как заявлял перед этим Герус монобольшинству из 254 нардепов "Слуги народа" вполне достаточно для того, чтобы самостоятельно, то есть без образования коалиции и без привлечения других политических сил , подобрать кадры для правительства.
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