Первое заседание Рады состоится 3 сентября, - Герус
6 августа, 2019, 16:34
6 августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 3 сентября
Об этом Герус сообщил во время брифинга, передает Укринформ.
"Парламент соберётся 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.
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