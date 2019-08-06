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Espreso.tvОбществоПервое заседание Рады состоится 3 сентября, - Герус

Первое заседание Рады состоится 3 сентября, - Герус


фото: vgolos.ua
6 августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 3 сентября

Об этом Герус сообщил во время брифинга, передает Укринформ.

"Парламент соберётся 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

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