Первое заседание Рады состоится 3 сентября, - Герус

6 августа, 2019, 16:34

Об этом Герус сообщил во время брифинга, передает Укринформ.

"Парламент соберётся 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.