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Espreso.tvОбществоДело "Роттердам +": экс-главу тарифного регулятора Вовка объявили в розыск

Дело "Роттердам +": экс-главу тарифного регулятора Вовка объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вовку заочно вручили подозрение в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам плюс".

На 14 августа его вызвали на допрос в НАБУ, однако тот так и не появился. Поэтому правоохранители объявили его в розыск. Также, по словам собеседников, на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск.

  • Напомним, 8 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 мдрд гривен убытков.
  • 12 августа Соломенский суд Киева отпустил под залог в 1,92 млн грн заместителя начальника управления энергорынка - начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Тараса Ревенко, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к нанесению 18 83 млрд грн убытков от формулы "Роттердам плюс"
  • Сегодня суд определил размер залога за советника генерального директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового в размере 9,6 млн грн, и компания внесла эту сумму

 

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