Дело "Роттердам +": экс-главу тарифного регулятора Вовка объявили в розыск

16 августа, 2019, 22:02

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вовку заочно вручили подозрение в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам плюс".

На 14 августа его вызвали на допрос в НАБУ, однако тот так и не появился. Поэтому правоохранители объявили его в розыск. Также, по словам собеседников, на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск.