Дело "Роттердам +": суд отпустил под залог чиновника комиссии по энергетике, - СМИ

12 августа, 2019, 19:55

Соломенский суд Киева отпустил под залог в 1,92 млн грн заместителя начальника управления энергорынка - начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Тараса Ревенко, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к нанесению 18,83 млрд грн убытков от формулы "Роттердам плюс"

Такое решение сегодня, 12 августа, приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ада Педенко по результатам рассмотрения ходатайства, передает издание "Слово и Дело".

Суд также возложил ряд обязанностей, в том числе сдачу загранпаспортов.

Как известно, НАБУ и САП просили суд принять Ревенко под стражу с альтернативой залога в 5 млн грн.

По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк по предварительному сговору с экс-членом Нацкомиссии Владимиром Евдокимовым, начальник управления энергорынка НКРЭКУ Владимиром Бутовским, начальником отдела Тарасом Ревенко, а также представителями группы компаний ДТЭК Иваном Гелюхом и Богданом Лисовым, вопреки интересам службы, злоупотребляя служебным положением внедрили формулу "Роттердам плюс".

Обоснованность подозрения Ревенко подтверждается рядом документов НКРЭКУ, где стоят его подписи; переписками, которые были обнаружены на жестких дисках, которые изъяли у Ревенко, Вовка, Бутовского, Гелюха и Лисового. В частности, эти подозреваемые активно вели переписку в период до и после внедрения формулы "Роттердам плюс", а сама формула согласовывалась с представителями ДТЭК. По мнению прокурора, Ревенко может скрываться от следствия, поскольку имеет загранпаспорт.

Также он может уничтожить, скрыть или исказить вещи или документы, имеющие значение для следствия, поскольку сейчас работает в НКРЭКУ. Прокурор добавил, что должностные лица НКРЭКУ на многочисленные запросы НАБУ отказывали предоставлять документы, в том числе на основании постановлений о временном доступе к документам, чем препятствовали установлению истины по делу.

Кроме того, по словам САП, из рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий установления, подозреваемые принимают меры для конспирации и сокрытия следов совершения уголовного преступления, в частности, Гелюх, Евдокимов и Лисовый. В то же время подозреваемый может препятствовать следствию другим образом, а именно: может давить на свидетелей - участников рынка.

Напомним, детективы установили, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 года НКРЭКУ на указанное предложение пристало, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам плюс"