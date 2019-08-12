Дело "Роттердам +": суд отпустил под залог чиновника комиссии по энергетике, - СМИ
Такое решение сегодня, 12 августа, приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ада Педенко по результатам рассмотрения ходатайства, передает издание "Слово и Дело".
Суд также возложил ряд обязанностей, в том числе сдачу загранпаспортов.
Как известно, НАБУ и САП просили суд принять Ревенко под стражу с альтернативой залога в 5 млн грн.
По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк по предварительному сговору с экс-членом Нацкомиссии Владимиром Евдокимовым, начальник управления энергорынка НКРЭКУ Владимиром Бутовским, начальником отдела Тарасом Ревенко, а также представителями группы компаний ДТЭК Иваном Гелюхом и Богданом Лисовым, вопреки интересам службы, злоупотребляя служебным положением внедрили формулу "Роттердам плюс".
Обоснованность подозрения Ревенко подтверждается рядом документов НКРЭКУ, где стоят его подписи; переписками, которые были обнаружены на жестких дисках, которые изъяли у Ревенко, Вовка, Бутовского, Гелюха и Лисового. В частности, эти подозреваемые активно вели переписку в период до и после внедрения формулы "Роттердам плюс", а сама формула согласовывалась с представителями ДТЭК. По мнению прокурора, Ревенко может скрываться от следствия, поскольку имеет загранпаспорт.
Также он может уничтожить, скрыть или исказить вещи или документы, имеющие значение для следствия, поскольку сейчас работает в НКРЭКУ. Прокурор добавил, что должностные лица НКРЭКУ на многочисленные запросы НАБУ отказывали предоставлять документы, в том числе на основании постановлений о временном доступе к документам, чем препятствовали установлению истины по делу.
Кроме того, по словам САП, из рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий установления, подозреваемые принимают меры для конспирации и сокрытия следов совершения уголовного преступления, в частности, Гелюх, Евдокимов и Лисовый. В то же время подозреваемый может препятствовать следствию другим образом, а именно: может давить на свидетелей - участников рынка.
Напомним, детективы установили, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 года НКРЭКУ на указанное предложение пристало, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.
Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам плюс"
- Напомним, 8 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд гривен убытков.
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