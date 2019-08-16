"Дело Роттердам +": за топ-чиновника ДТЭК внесли 9,6 млн грн залога
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"16 августа 2019 года в Соломенский районный суд города Киева добровольно и без принуждения прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении стороны защиты. Сотрудник был готов ответить на все вопросы и защищать себя и компанию во время судебного разбирательства. В результате суд отклонил ходатайство НАБУ о мере пресечения в виде содержания под стражей второго из сотрудников ДТЭК, которым объявлены подозрения в рамках дела Национального антикоррупционного бюро. По итогам судебного заседания мерой пресечения назначен залог в сумме 9,6 млн грн ", - сообщили в ДТЭК.
В компании считают, что последовательная позиция суда свидетельствует, что объявленные НАБУ сотрудникам ДТЭК подозрения необоснованны, а материалы досудебного расследования не подтверждают тех резонансных заявлений, которые публично делают представители бюро.
"Исходя из упомянутых решений, суд принял во внимание аргументы стороны защиты, которые свидетельствуют о безосновательности объявленных подозрений", - считают в компании.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-