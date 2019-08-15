"Следователи нарушили закон - это не их подследственность": адвокат Грымчака о процессуальных ошибках
Об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV
"Фабула - нападение на Татьяну Чорновол (25 декабря 2013 года), а задержание произошло на основании статьи УК о мошенничестве. То есть, следующие основания для задержания: покушение на Татьяну Чорновол ст. 15 (покушение на преступление), ст. 146 (похищение человека), а дальше ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление властью) УК. это является процессуальным нарушением. Мошенничество - это подследственность Нацполиции, а не НАБУ", - заявила адвокат.
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Матяш заверила, что вину Грымчака и Овдиенко не смогут доказать в суде, поскольку следственные органы с самого начала нарушили закон.
"Это не их подследственность. Это дело Нацполиции. Если они зафиксировали неподследственное им преступление, то должны были зарегистрировать производство, подать генпрокурору и он бы определил отдельным номером уголовное производство и определил подследственность по Нацполиции, которая должна была расследовать это", - дополнительно пояснила правозащитница.
- 14 августа 2019 жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
- НАБУ заявило о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированным территориям и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона долларов - это "календарики".
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