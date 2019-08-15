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Espreso.tvОбщество"Следователи нарушили закон - это не их подследственность": адвокат Грымчака о процессуальных ошибках

"Следователи нарушили закон - это не их подследственность": адвокат Грымчака о процессуальных ошибках

Дело в отношении задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника базируется на процессуальных ошибках

Об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV

"Фабула - нападение на Татьяну Чорновол (25 декабря 2013 года), а задержание произошло на основании статьи УК о мошенничестве. То есть, следующие основания для задержания: покушение на Татьяну Чорновол ст. 15 (покушение на преступление), ст. 146 (похищение человека), а дальше ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление властью) УК. это является процессуальным нарушением. Мошенничество - это подследственность Нацполиции, а не НАБУ", - заявила адвокат.

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Матяш заверила, что вину Грымчака и Овдиенко не смогут доказать в суде, поскольку следственные органы с самого начала нарушили закон.

"Это не их подследственность. Это дело Нацполиции. Если они зафиксировали неподследственное им преступление, то должны были зарегистрировать производство, подать генпрокурору и он бы определил отдельным номером уголовное производство и определил подследственность по Нацполиции, которая должна была расследовать это", - дополнительно пояснила правозащитница.

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