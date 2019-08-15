На пешеходном "мосту Кличко" ремонтируют потрескавшееся стекло

15 августа, 2019, 19:38

В Киеве на стеклянном пешеходном мосту начались работы по замене треснувшего стекла

Об этом пишет УНИАН.

"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стеклянных частях", - сказала пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Александра спасибки Кристина Акопян.

В то же время она не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и откроют ли мост полностью.