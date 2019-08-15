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Espreso.tvОбществоНа пешеходном "мосту Кличко" ремонтируют потрескавшееся стекло

На пешеходном "мосту Кличко" ремонтируют потрескавшееся стекло


фото: ТСН
В Киеве на стеклянном пешеходном мосту начались работы по замене треснувшего стекла

Об этом пишет УНИАН.

"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стеклянных частях", - сказала пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Александра спасибки Кристина Акопян.

В то же время она не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и откроют ли мост полностью.

 

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