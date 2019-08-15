На пешеходном "мосту Кличко" ремонтируют потрескавшееся стекло
15 августа, 2019, 19:38
В Киеве на стеклянном пешеходном мосту начались работы по замене треснувшего стекла
Об этом пишет УНИАН.
"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стеклянных частях", - сказала пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Александра спасибки Кристина Акопян.
В то же время она не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и откроют ли мост полностью.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденные стекло новым.
- В июле зафиксировали трещины у основания одной из оград моста
- В конце июля треснуло боковое стекло.
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