Вернидуб прокомментировал слухи о приглашении в "Динамо"

14 августа, 2019, 14:57

Экс-тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" после увольнения Александра Хацкевича

Об этом сообщает football.ua.

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что никогда не вел переговоров с киевским "Динамо"

"Готов ли я возглавить "Динамо"? А что это вы такие вопросы задаете? Я жалею об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда не было разговоров с Суркисом. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы берете, что я должен стать тренером "Динамо" ?, - спросил Вернидуб.

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял луганскую "Зарю". Команда играла на групповом этапе Лиги Европы, была участником финала Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата.