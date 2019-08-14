Вернидуб прокомментировал слухи о приглашении в "Динамо"
14 августа, 2019, 14:57
Экс-тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" после увольнения Александра Хацкевича
Об этом сообщает football.ua.
Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что никогда не вел переговоров с киевским "Динамо"
"Готов ли я возглавить "Динамо"? А что это вы такие вопросы задаете? Я жалею об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда не было разговоров с Суркисом. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы берете, что я должен стать тренером "Динамо" ?, - спросил Вернидуб.
Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял луганскую "Зарю". Команда играла на групповом этапе Лиги Европы, была участником финала Кубка Украины, завоевала бронзовые медали чемпионата.
- 14 августа киевское "Динамо" объявило об отставке с поста главного тренера Александра Хацкевича.
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