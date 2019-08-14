Хацкевича в "Динамо" может заменить легенда клуба, - СМИ

14 августа, 2019, 15:57

На посту главного тренера "Динамо" белоруса Александра Хацкеивча могут заменить славные экс-футболисты клуба - Алексей Михайличенко и Александр Заваров

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации издания, президент "Динамо" Игорь Суркс пока не решил, кто заменит Александра Хацкевича на посту главного тренера. Сейчас есть две кандидатуры на замену белорусу, которые могут возглавить команду в качестве исполняющего обязанности тренера - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Михайличенко сейчас занимает пост спортивного директора "Динамо", Заваров работает селекционером киевского клуба. Отмечается, что оба специалиста готовы временно возглавить "Динамо".