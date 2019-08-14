//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортХацкевича в "Динамо" может заменить легенда клуба, - СМИ

Хацкевича в "Динамо" может заменить легенда клуба, - СМИ


фото: dynamo.kiev.ua
На посту главного тренера "Динамо" белоруса Александра Хацкеивча могут заменить славные экс-футболисты клуба - Алексей Михайличенко и Александр Заваров

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации издания, президент "Динамо" Игорь Суркс пока не решил, кто заменит Александра Хацкевича на посту главного тренера. Сейчас есть две кандидатуры на замену белорусу, которые могут возглавить команду в качестве исполняющего обязанности тренера - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Михайличенко сейчас занимает пост спортивного директора "Динамо", Заваров работает селекционером киевского клуба. Отмечается, что оба специалиста готовы временно возглавить "Динамо".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать