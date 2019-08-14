Украина готова к сценарию "нулевого" транзита - Нафтогаз
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"По состоянию на сегодня Укртрансгаз внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - сообщили в Укртрансгазе.
"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2009 года изаз провокационных действий российского "Газпрома" Украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключение на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".
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Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.
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" Газпром" получил очередной отказ от Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.
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Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
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Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.
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