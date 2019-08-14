Украина готова к сценарию "нулевого" транзита - Нафтогаз

14 августа, 2019, 13:54

Укртрансгаз модернизировал 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодня Укртрансгаз внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - сообщили в Укртрансгазе.

"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2009 года изаз провокационных действий российского "Газпрома" Украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключение на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".