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Espreso.tvОбществоУкраина готова к сценарию "нулевого" транзита - Нафтогаз

Украина готова к сценарию "нулевого" транзита - Нафтогаз

Укртрансгаз модернизировал 5 компрессорных станций для работы в реверсном режиме. Это дает возможность, в случае частичной или полной остановки транзита, обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодня Укртрансгаз внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть активирована сразу при необходимости", - сообщили в Укртрансгазе.

"На компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" построены новые обвязки, за счет которых удалось расширить возможности ГТС для оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизировать технологические расходы газа при работе станций в реверсе", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2009 года изаз провокационных действий российского "Газпрома" Украинская ГТС уже была вынуждена работать в условиях отсутствия транзита. На тот момент штатных возможностей переключение на реверсный режим не было и для прохождения газового кризиса была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву ЕС . После вступления новых правил в силу все газопроводы из стран, не входящих в Евросоюз, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС доступ для третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность.

  • " Газпром" получил очередной отказ от Дании по маршруту "Северного потока-2". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

  • Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на "своп" газа . Согласно этому варианту Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-Россия, а Украина будет передавать такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.

  • Переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины запланированы на декабрь, но президент Украины рассчитывает провести их раньше.

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