Создатель сериала "Чернобыль" обеспокоен взрывом в Архангельске
Об этом он написал в своем Twitter, передает УНИАН .
"То, что они, наконец, признали, ужасно, но я гораздо больше озабочен тем, о чем они до сих пор молчат", - написал Мейзин, прикрепив ссылку на новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора.
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Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
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8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
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В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
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