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Espreso.tvОбществоСоздатель сериала "Чернобыль" обеспокоен взрывом в Архангельске

Создатель сериала "Чернобыль" обеспокоен взрывом в Архангельске

Сценарист сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин обеспокоен взрывом ядерного реактора в Белом море близ Архангельска

Об этом он написал в своем Twitter, передает УНИАН .

"То, что они, наконец, признали, ужасно, но я гораздо больше озабочен тем, о чем они до сих пор молчат", - написал Мейзин, прикрепив ссылку на новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора.

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