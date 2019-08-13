Создатель сериала "Чернобыль" обеспокоен взрывом в Архангельске

13 августа, 2019, 09:38

Сценарист сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин обеспокоен взрывом ядерного реактора в Белом море близ Архангельска

Об этом он написал в своем Twitter, передает УНИАН .

"То, что они, наконец, признали, ужасно, но я гораздо больше озабочен тем, о чем они до сих пор молчат", - написал Мейзин, прикрепив ссылку на новость о том, что Россия признала взрыв малого ядерного реактора.