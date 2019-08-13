"Главное - не сам разговор": в Кремле прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии относительно возможной встречи двух президентов, передает ТАСС.
"Само по себе общение двух глав государств - это тот факт, который можно оценить только положительно", - сказал он.
При этом Песков назвал Путина "сторонником диалога" и "прагматичным собеседником", отношения стран - "запущенными", а разговор президентов во время возможной встречи - "не главным".
"Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения. Путин очень прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех соображений и договоренностей, которые достигались раньше и под время каждого разговора ", - добавил Песков.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что позвонил Владимиру Путину и "очень просил повлиять на ту сторону" после убийства российскими оккупантами четырех украинских военных.
- У Путина прокомментировали разговор с Зеленским, обвинив ВСУ в обстрелах гражданских.
- Также в Кремле заявили, что во время разговора было подтверждено "важность предоставления" ДНР "и" ЛНР "особого статуса".
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