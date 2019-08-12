Официальный курс: гривня снова приблизилась к отметке 25
12 августа, 2019, 09:59
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки. Таким образом 12 августа курс задержался на уровне 25,09 гривни за доллар
Об этом говорится в данных Нацбанка.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,09 гривни (на 9 августа - 28,48 гривни).
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Напомним, недавно доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.
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Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.
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9 августа 2019 г. Национальный банк установил официальный курс на уровне 25,31 грн за доллар США
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8 августа 2019 официальный курс гривни был 25,4243 грн за доллар.
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