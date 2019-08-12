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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня снова приблизилась к отметке 25

Официальный курс: гривня снова приблизилась к отметке 25

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки. Таким образом 12 августа курс задержался на уровне 25,09 гривни за доллар

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,09 гривни (на 9 августа - 28,48 гривни).

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  • Напомним, недавно доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.

  • Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.

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