Нацбанк укрепил гривну еще на 17 копеек
8 августа, 2019, 09:33
Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 25,4243 грн за доллар против 25,5903 грн за доллар днем ранее
Об этом говорится на сайте НБУ .
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,4243 грн за доллар.
В среду, 7 августа, курс был 25,5903 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 28,4804 грн против 28,6279 грн накануне.
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На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.
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Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.
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