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Espreso.tvОбществоНацбанк укрепил гривну еще на 17 копеек

Нацбанк укрепил гривну еще на 17 копеек


фото: reuters
Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 25,4243 грн за доллар против 25,5903 грн за доллар днем ранее

Об этом говорится на сайте НБУ .

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,4243 грн за доллар.

В среду, 7 августа, курс был 25,5903 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 28,4804 грн против 28,6279 грн накануне.

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  • На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.

  • Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.

 

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