Официальный курс: гривна укрепляется три дня подряд
9 августа, 2019, 08:55
На 9 августа 2019 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 25,31 грн за доллар США
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины .
Основные курсы валют на 9 августа установлены на таком уровне:
25,316561 грн за доллар США;
28,336827 грн за евро;
- Напомним, 8 августа 2019 года официальный курс гривны был 25,4243 грн за доллар .
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Днем ранее курс был 25,5903 грн за доллар .
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