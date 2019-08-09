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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна укрепляется три дня подряд

Официальный курс: гривна укрепляется три дня подряд

На 9 августа 2019 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 25,31 грн за доллар США

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины .

Основные курсы валют на 9 августа установлены на таком уровне:

25,316561 грн за доллар США;

28,336827 грн за евро;

 

 
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