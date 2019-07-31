Министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни
Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.
"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем", - поддержала Маркарова позицию Сульжика, который считает, что что укрепление гривни можно было использовать для накопления резервов, снижение учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.
Сульжик назвал бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривни "граничащим с преступной халатностью".
"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена, ежедневные отчеты казначейства также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - ответила министр финансов.
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- Напомним, доллар подешевел до 25,09 грн - за сутки американская валюта потеряла 16 коп.
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