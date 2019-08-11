"Карпаты" сыграли вничью с "Мариуполем" в чемпионате Украины
11 августа, 2019, 21:26
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" во Львове сыграли вничью с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 25-й минуте матча "Мариуполь" вывел вперед Дмитрий Топалов.
"Карпаты" отыгрались на 30-й минуте усилиями Фране Войковице.
"Карпаты" и "Мариуполь" сыграли вничью 1:1. Львовяне набрали первое очко в новом сезоне и расположились на 11-м месте. Мариупольцы имеют 7 пунктов и идут седьмыми.
Чемпионат Украины
3-й тур
11 августа
"Карпаты" - "Мариуполь" 1:1
Голы: Войковице, 30 - Топалов, 25
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