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Espreso.tvСпорт"Карпаты" сыграли вничью с "Мариуполем" в чемпионате Украины

"Карпаты" сыграли вничью с "Мариуполем" в чемпионате Украины


фото: fckarpaty.com
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" во Львове сыграли вничью с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 25-й минуте матча "Мариуполь" вывел вперед Дмитрий Топалов.

"Карпаты" отыгрались на 30-й минуте усилиями Фране Войковице.

"Карпаты" и "Мариуполь" сыграли вничью 1:1. Львовяне набрали первое очко в новом сезоне и расположились на 11-м месте. Мариупольцы имеют 7 пунктов и идут седьмыми.

Чемпионат Украины

3-й тур

11 августа

"Карпаты" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Войковице, 30 - Топалов, 25

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