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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" и "Шахтера" подрались после матча. ВИДЕО

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" подрались после матча. ВИДЕО


фото: shakhtar.com
Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку после игры 3-го тура чемпионата Украины в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сразу после финального свистка встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд. На видео инцидента заметно, как ссорятся динамовец Карлос де Пена и Алан Патрик из "Шахтера", а форвард киевлян Фран Соль толкает соперника.

Чем закончился спор, неизвестно, ведь трансляция прервалась.

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