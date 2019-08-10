Футболисты "Динамо" и "Шахтера" подрались после матча. ВИДЕО
10 августа, 2019, 20:59
Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку после игры 3-го тура чемпионата Украины в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сразу после финального свистка встречи на поле возникла потасовка между игроками обеих команд. На видео инцидента заметно, как ссорятся динамовец Карлос де Пена и Алан Патрик из "Шахтера", а форвард киевлян Фран Соль толкает соперника.
Чем закончился спор, неизвестно, ведь трансляция прервалась.
- Напомним, 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" по счету 2: 1.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-