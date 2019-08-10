"Шахтер" победил "Динамо" в чемпионате Украины

10 августа, 2019, 18:59

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в Киеве на 21-й минуте открыл форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который эффектно переправил мяч в сетку пяткой после передачи с правого фланга от Манора Соломона.

Динамовцы отыгрались на 38-й минуте - после удара Дениса Гармаша голкипер дончан Андрей Пятов неудачно отбил мяч, который головой в ворота направил Жерсон Родригес. Люксембуржец забил дебютный гол за киевский клуб.

Опять вперед команда Луиша Каштур вышла на 64-й минуте - Марлос подхватил мяч на подступах к штрафной, обыграл нескольких соперников и точно пробил в угол ворот.

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2: 1, набрал 9 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Киевляне имеют 6 пунктов и делят вторую-третью позицию с "Колосом".

Чемпионат Украины

3-й тур

10 августа

"Динамо" - "Шахтер" 1: 2

Голы: Жуниор Мораес, 21 Марлос, 64 - Родригес, 38