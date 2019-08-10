"Шахтер" победил "Динамо" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в Киеве на 21-й минуте открыл форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который эффектно переправил мяч в сетку пяткой после передачи с правого фланга от Манора Соломона.
Динамовцы отыгрались на 38-й минуте - после удара Дениса Гармаша голкипер дончан Андрей Пятов неудачно отбил мяч, который головой в ворота направил Жерсон Родригес. Люксембуржец забил дебютный гол за киевский клуб.
Опять вперед команда Луиша Каштур вышла на 64-й минуте - Марлос подхватил мяч на подступах к штрафной, обыграл нескольких соперников и точно пробил в угол ворот.
"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2: 1, набрал 9 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Киевляне имеют 6 пунктов и делят вторую-третью позицию с "Колосом".
Чемпионат Украины
3-й тур
10 августа
"Динамо" - "Шахтер" 1: 2
Голы: Жуниор Мораес, 21 Марлос, 64 - Родригес, 38
- 28 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона.
- 6 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге".
- 8 августа бывший главный тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от "Динамо" .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-