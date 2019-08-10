"Ворскла" на последних секундах вырвала победу у "Львова"

10 августа, 2019, 21:32

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в Полтаве на последних секундах игры вырвала победу у "Львова"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ворскла" удачно начала игру и повела в счете на 2-й минуте, когда отличился Эдин Сехич. "Львов" отыгрался на 21-й минуте усилиями Бруну Дуарте.

Полтавчан снова вывел вперед на 27-й минуте Сехич, однако на 60-й минуте равновесие восстановил Шина.

"Ворскла" вырвала первую победу в новом сезоне в компенсированное арбитром время. На 90 + 7 минуте с пенальти отличился Денис Васин.

"Ворскла" победила "Львов" со счетом 3: 2.

В еще одном матче игрового дня "Александрия" на своем поле переиграла "Олимпик" - 2: 1.

Чемпионат Украины

3-й тур

10 августа

"Ворскла" - "Львов" 3: 2

Голы: Сехич, 2, 27, Васин, 90 +7 (пен.) - Дуарте, 21 Шина, 60

"Александрия" - "Олимпик" 2: 1

Голы: Шендрик, 43, Безбородько, 61 - Дийе, 56

Удаление: Бухал, 74 - Вантух, 59