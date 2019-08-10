"Ворскла" на последних секундах вырвала победу у "Львова"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ворскла" удачно начала игру и повела в счете на 2-й минуте, когда отличился Эдин Сехич. "Львов" отыгрался на 21-й минуте усилиями Бруну Дуарте.
Полтавчан снова вывел вперед на 27-й минуте Сехич, однако на 60-й минуте равновесие восстановил Шина.
"Ворскла" вырвала первую победу в новом сезоне в компенсированное арбитром время. На 90 + 7 минуте с пенальти отличился Денис Васин.
"Ворскла" победила "Львов" со счетом 3: 2.
В еще одном матче игрового дня "Александрия" на своем поле переиграла "Олимпик" - 2: 1.
Чемпионат Украины
3-й тур
10 августа
"Ворскла" - "Львов" 3: 2
Голы: Сехич, 2, 27, Васин, 90 +7 (пен.) - Дуарте, 21 Шина, 60
"Александрия" - "Олимпик" 2: 1
Голы: Шендрик, 43, Безбородько, 61 - Дийе, 56
Удаление: Бухал, 74 - Вантух, 59
- Напомним, 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2: 1.
- Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку после игры 3-го тура чемпионата Украины в Киеве.
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