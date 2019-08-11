"Заря" нанесла первое поражение сенсационном новичку УПЛ

11 августа, 2019, 18:55

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях нанесла первое в сезоне поражение дебютанту премьер-лиги - "Колосу" из села Ковалевка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве, где свои домашние матчи в первом круге проводит "Колос", счет был открыт на 27-й минуте - "Зарю" вывел вперед Богдан Леднев. Команда из Ковалевки отыгралась через 5 минут, когда отличился Денис Костышин.

Перед самым перерывом "Зарю" снова вывел вперед новичок команды Назарий Русин, которого луганчане арендовали в "Динамо".

На 46-й минуте еще убедительнее преимущество команды Виктора Скрипника сделал Владислав Кабаев.

"Заря" победила "Колос" со счетом 3:1, набрала 7 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, которую с 9 пунктами возглавляет "Шахтер". "Колос" с 6 баллами опустился на пятую позицию.

В еще одном матче игрового дня "Днепр-1" на своем поле уступил "Десне" - 0:1.

Чемпионат Украины

3-й тур

11 августа

"Колос" - "Заря" 1:3

Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27 Русин, 45 + 1, Кабаев, 46

"Днепр-1" - "Десна" 0:1

Гол: Филиппов, 61