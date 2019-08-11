"Заря" нанесла первое поражение сенсационном новичку УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве, где свои домашние матчи в первом круге проводит "Колос", счет был открыт на 27-й минуте - "Зарю" вывел вперед Богдан Леднев. Команда из Ковалевки отыгралась через 5 минут, когда отличился Денис Костышин.
Перед самым перерывом "Зарю" снова вывел вперед новичок команды Назарий Русин, которого луганчане арендовали в "Динамо".
На 46-й минуте еще убедительнее преимущество команды Виктора Скрипника сделал Владислав Кабаев.
"Заря" победила "Колос" со счетом 3:1, набрала 7 очков и вышла на второе место в турнирной таблице, которую с 9 пунктами возглавляет "Шахтер". "Колос" с 6 баллами опустился на пятую позицию.
В еще одном матче игрового дня "Днепр-1" на своем поле уступил "Десне" - 0:1.
Чемпионат Украины
3-й тур
11 августа
"Колос" - "Заря" 1:3
Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27 Русин, 45 + 1, Кабаев, 46
"Днепр-1" - "Десна" 0:1
Гол: Филиппов, 61
- Напомним, 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2:1.
- Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку после игры 3-го тура чемпионата Украины в Киеве.
- В еще одном матче 10 августа "Ворскла" в Полтаве на последних секундах игры вырвала победу у "Львова" .
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