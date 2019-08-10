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Espreso.tvОбщество9 августа на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь

9 августа на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь


фото: Дзеркало тижня
9 августа 2019 вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 субботы, 10 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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В частности, обстрелы со стороны россияне имели место вблизи следующих пяти населенных пунктов:

Лебединское

Верхнеторецкое,

Талаковка,

Золотое-4,

Орехово.

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"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отмечают украинские военные.

С начала текущих суток россияне дважды обстреляли позиции Объединенных сил - вблизи Светлодарска и неподалеку Пищевика.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - уверяют в Минобороны.

  • Напомним, в мае и июне 2019 года на фронте погибло одинаковое количество защитников Родины - девять бойцов каждого из названных месяцев.
  • В июле таких случаев было уже 14 (из них - одна женщина - военный медик, речь о сержанте, санитарном инструкторе медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирину Викторовну).
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