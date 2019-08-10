9 августа на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь

10 августа, 2019, 07:26

9 августа 2019 вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 субботы, 10 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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В частности, обстрелы со стороны россияне имели место вблизи следующих пяти населенных пунктов:

Лебединское

Верхнеторецкое,

Талаковка,

Золотое-4,

Орехово.

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"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отмечают украинские военные.

С начала текущих суток россияне дважды обстреляли позиции Объединенных сил - вблизи Светлодарска и неподалеку Пищевика.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - уверяют в Минобороны.