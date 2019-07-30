Компромиссы не работают: что придется понять "слугам народа" о Донбассе

31 июля, 2019, 12:21

Пока будущие слуги народа набираются ума, умений, ищут концептуальных тигров на картинках, да и просто знакомятся друг с другом в дорогом отеле Трускавца, стоит напомнить несколько очень неприятных, но от этого не менее реальных позиций по оккупированным территориям. Которые совсем скоро придется понять тем, кто получит депутатский мандат. И кому придется быстро понять, что такое неудобный выбор

Расписал в виде "вопрос-ответ". Ведь ответы именно на вопросы, поставленные в тексте, будут ставить подножки новоизбранным депутатам.

Что для нас важнее - территории или люди? Ни то и ни другое. С самого начала, где-то до сентября 2014-го года, важнее были люди, потому что они могли остановить захваты новых территорий. То есть, не дать повод россиянам разыгрывать карту гражданского конфликта и униженного русскоязычного населения, зовущего именно "русских освободителей". Затем, к концу лета 2016-го, когда война окончательно перешла в фазу окопной, были важнее территории. Потому что они могли дать преимущество в маневренной войне, и каждое село - это был важный аргумент в общей конфигурации фронта и на переговорах в Минске. С момента же, когда ситуация перешла в разряд длительного конфликта, давайте говорить себе правду, важнейшим теперь является соблюдение украинского интереса на украинских условиях. То есть, нам нужны оккупированные пока территории только на условиях полного контроля Киева над ними. Никаких особых статусов, региональных языков, никаких амнистий просто так, никаких компромиссов, пока Украина не получит полного контроля над собственной границей. Понимаю, что в автора этих строк снова полетят обвинения, но надо вещи называть своими именами: нам не нужны оккупированные территории и население, которое там проживает, на условиях сдачи национального суверенитета. А что же делать нормальных людям из ОРДЛО? Другого выхода, кроме как уезжать оттуда - нет. Sad but true. Независимо от поведения РФ, а оно вряд ли изменится в ближайшие несколько лет, на Донбассе все больше все будет превращаться в Сомали. И нечего с этим поделать.

Действительно ли для нас важнее всего - перестать стрелять, чтобы перестали гибнуть наши солдаты на фронте? Нет. То есть, безусловно, смерть каждого украинского солдата является огромной и непоправимой трагедией. Однако - увы, смерть является одним из вариантов несения службы в зоне боевых действий. И в зону ООС не попадают те, кто не согласен туда ехать. Каждый наш воин сознательно идет на риск, чем и заслуживает огромное уважение, почет и как можно большие материальные выплаты и социальный пакет. И все же, надо понимать, что каждая эта смерть является нашей платой за независимость. Это ужасно звучит, но свобода всегда требует жертв и крови за себя. И каждый погибший наш солдат на фронте - это тысяча спасенных жизней в тылу, а еще - время на развитие и удаление от РФ, которое идет, независимо от политических фокусов. Извините за уже немного надоевшее сравнение с Израилем, но там почти каждую неделю гибнут солдаты уже 70 лет, но это как-то не заставляет капитулировать всю страну. Есть высшие интересы над жизнью отдельно взятого человека. Но давайте отойдем от эмпиреев и наконец еще раз четко проартикулируем - перестать стрелять путем сдачи национального суверенитета не выйдет. То есть, выйдет на некоторое время. Но надо понимать, и пример Чечни и Грузии это четко доказывает, что современная РФия дошла уже до такой степени озверения в попытках сохранить свой бандитско-чекистский режим, что сдача в плен этому режиму отнюдь не означает сохранения жизни. И в первую очередь это будет касаться тех, кто пойдет на сделку с Кремлем. Вот этих он, если что, и зачистит - в первую очередь. По всем классическим признакам "мафия-стейт", которой является современная Россия.

Можно ли, публично это не артикулируя, разменять Донбасс на Крым? Не получится никак. Подобный вариант был гипотетически возможен в 2014-2015 годах, но пока что война на Востоке Украины имеет все признаки затяжного конфликта на десятилетия. Дело даже не в десятках тысяч погибших и сотнях тысяч беженцев - такие мелочи Москву никогда не останавливали. И даже не о миллионах украинцев, которые попробовали войну на вкус и никогда не простят нынешней России. Речь идет, скорее, о международной политике. Дело в том, что в нынешних реалиях одним из важнейших факторов является борьба между США и РФ за Европу как рынок сбыта своих энергоносителей. И если при президенте Обаме этот вопрос был немного на дне, то приход агрессивного классического капиталиста Трампа в Белый Дом поднял этот вопрос вверх. США имеет огромные запасы нефти и газа, а также разработан механизм их сланцевой добычи. Плюс стремительно набирают ход альтернативные источники энергии, и США многократно заявляли, что в течение следующих двух десятилетий собираются, например, полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Именно поэтому США сейчас активно вышли на рынок продажи энергоносителей. А Европа - самый богатый и самый емкий рынок в мире. И поэтому мы имеем ситуацию, когда интересы Украины ситуативно совпадают с главными интересами Америки, что нам на руку. Всем, кто сомневается, предлагаю проследить за борьбой Вашингтона против строительства Москвой любых обходных вокруг Украины газопроводов. Думается, здесь замешаны не только вопросы демократии и желание помочь Украине, но и трезвый экономический расчет, который говорит о том, что чем меньше РФ будет поставлять газа и нефти в ЕС, и чем меньше будет путей таких поставок - тем проще будет вытеснять Газпром с этого рынка. Это все к тому, что для США нет никакой причины соглашаться на какие-либо размены с Москвой в украинском вопросе, ведь Украина - прекрасный рычаг регуляции аппетитов "безумной бензоколонки". И даже большое желание определенной части европейских элит наконец снова открыть российский рынок и закрыть украинский вопрос не перевесит в данном вопросе позицию США.

Получится ли договориться с Путиным? Конечно, нет. Надо понимать, что в лице современного российского режима мы имеем дело с гибридом недооцененного карьериста из КГБ и уличного гопника. Единственной реальной целью которого является не столько построение неоимперии, сколько просто признание западной элитой права Путина и Ко на ограбление РФ и права на хранение награбленного на Западе. Украину они рассматривают как свой базарчик, где они собирают свой "налик с лохов". И любые попытки этих "лохов" договориться воспринимаются как "путанье рамсов". Потому что лох должен молчать и вывозить. Все - другой роли для него не может быть в принципе. А если к этому добавить ужас Путина перед самым прецедентом прихода к власти несистемного игрока, пусть и с помощью системных - то мы получим полное отсутствие поля для компромиссов Зеленского и ботоксного Кощея. Что ж, надеюсь, вышеприведенные тезисы "слуги народа" понимают. А если нет, то все равно поймут. Только путем удара граблей по лбу. Которые в процессе набивки шишек на лбу "новых лиц" рикошетом ударят и по всем украинцам.