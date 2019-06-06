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Espreso.tvОперація об'єднаних силОбнародованы имена героев, погибших на войне с Россией в мае 2019 года

Обнародованы имена героев, погибших на войне с Россией в мае 2019 года


фото: vgolos.com.ua
В мае 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .

1. Старший матрос, командир отделения беспилотных авиационных комплексов 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты Денис Петрович Козьма.

Родился 20.08.1987 года в селе Приозерное Килийского района Одесской области.

2. Старший сержант, главный сержант-командир разведывательного взвода 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты Иван Владимирович Сакаль.

Родился 27.06.1994 года в селе Завадовка Турковского района Львовской области.

3. Старший солдат, командир боевой машины-командир отделения 2-го взвода 2-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Сергей Александрович Дрогин.

Родился 22.12.1986 года в городе Северодонецке Луганской области.

4. Старшина, командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Валентинович Коваль.

Родился 14.12.1967 года в городе Целиноград (сейчас Нур-Султан) Казахской ССР.

5. Солдат, гранатометчик 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады Антон Викторович Безверхний.

Родился 24.01.1994 года в Харькове.

6. Наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Василий Богданович Джус.

Родился 25.09.1974 года в селе Букачевская Слобода Рогатинского района Ивано-Франковской области.

7. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 1-го взвода 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Роман Мирославович Досяк.

Родился 24.11.1970 года во Львове.

8. Старшина, старший стрелок 1-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Александр Юрьевич Пузиков.

Родился 08.05.1986 года в Никополе Днепропетровской области.

9. Солдат, сапер 1-го отделения инженерно-саперного взвода 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады Борис Николаевич Степанченко.

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