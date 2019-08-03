Названы имена воинов, погибших на войне с Россией в июле 2019 года
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет.
Личные данные воинов в алфавитном порядке
1. Старшина, командир 2-го взвода 2-й роты мотопехотного батальона (ранее назывался 3-й ОМПБ "Воля") 24-й отдельной механизированной бригады Бардаль Александр Владимирович.
Родился 13.02.1986 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
2. Старший солдат, снайпер 8-го отдельного полка специального назначения Бигус Богдан Дмитриевич.
Родился 12.06.1991 года в Хмельницком.
3. Солдат, гранатометчик 2-го взвода 2-й роты мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Джерелейко Роман Васильевич.
Родился 04.11.1988 года в городе Волочиск Хмельницкой области.
4. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады Жуков Олег Анатольевич.
Родился 04.05.1977 года в городе Краматорск Донецкой области.
5. Старший сержант, заместитель командира разведывательного взвода 74-го отдельного разведывательного батальона Колодяжный Александр Леонидович.
Родился 01.01.1974 года в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
6. Старший солдат, командир противотанкового отделения противотанкового взвода 92-й отдельной механизированной бригады Лисовол Дмитрий Александрович.
Родился 24.10.1987 года в поселке городского типа Ракитное Киевской области.
7. Старший солдат, оператор-радиотелефонисты 2-го разведывательного взвода разведывательной роты 24-й отдельной механизированной бригады Лобода Эдуард Витальевич.
Родился 02.01.1994 года в селе Подопригоры Лебединского района Сумской области.
8. Солдат, старший наводчик 2-го гранатометного отделения взвода огневой поддержки 1-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Локтионов Владислав Александрович.
Родился 07.10.1976 года в городе Днипро.
9. Старший матрос, старший водитель батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Майборода Сергей Григорьевич.
Родился 02.12.1971 года в Славянске.
10. Солдат, стрелок-снайпер разведывательной роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Румигин Семен (Шамиль) Михайлович.
Родился 01.12.1997 года в Днипре.
11. Старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 2-го отделения 3-го взвода 9-й роты 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады Салитра Владимир Богданович.
Родился 24.07.1989 года в селе Волица Жовкивского района Львовской области.
12. Солдат, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Скитченко Никита Александрович.
Родился 08.05.2000 года в селе Великоцк Миловского района Луганской области.
13. Младший сержант, военнослужащий взвода беспилотных летательных аппаратов 406-й отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил Украины Фака Антон Александрович.
Родился 08.09.1997 года в поселке городского типа Березанка Николаевской области.
14. Сержант, санитарный инструктор медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Шевченко Ирина Викторовна.
Родилась 01.11.1970 года в селе Дарьевка Белозерского района Херсонской области.
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