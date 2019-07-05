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Espreso.tvОбществоНазваны имена героев, погибших на войне с Россией в июне 2019 года

Названы имена героев, погибших на войне с Россией в июне 2019 года

В июне 2019 года свои жизни за Украину на передовой отдали девять военнослужащих ВСУ и НГУ

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .

Личные данные воинов в алфавитном порядке

1. Младший сержант, командир боевой машины - командир 3-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады Бережной Владислав Олегович.

Родился 11.06.1996 года в городе Сватово Луганской области.

2. Младший сержант, старший стрелок 3-го отделения 3-го взвода 6-й роты 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады Карлаш Алексей Анатольевич.

Родился 30.03.1993 года в городе Богуслав Киевской области.

3. Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады Лазарев Эдуард Дмитриевич.

Родился 04.08.1970 года в городе Боготол Красноярского края (РФ).

4. Старший солдат, старший наводчик минометной батареи мотострелкового батальона 17-й отдельной танковой бригады Лын Александр Петрович.

Родился 18.07.1970 года в селе Авдотьевка Софиевского района Днепропетровской области.

5. Старший матрос, наводчик 1-го отделения 1-го взвода 2-й роты 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты Ляшок Александр Иванович.

Родился 06.03.1995 года в селе Михайловка Александровского района Кировоградской области.

6. Старший солдат, командир беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Молозовенко Виталий Владимирович.

Родился 06.06.1995 года в селе Тырлова Балка Устиновского района Кировоградской области.

7. Сержант, военнослужащий 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Олексюк Максим Викторович.

Родился 23.11.1995 года в городе Калиновка Винницкой области.

8. Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом 3-й роты 1-го батальона специального назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Пругло Дмитрий Николаевич.

Родился 27.12.1990 года в Полтаве.

9. Солдат, стрелок-снайпер 3-го взвода 8-й роты 3-го отдельного мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Сорочинская Анатолий Ярославович.

Родился 19.03.1989 года во Львове.

  • В мае 2019-го на фронте тоже было девять погибших за Родину.
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