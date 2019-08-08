Дело политзаключенного Бекирова: прокуратура АРК подозревает обвинителя в госизмене
8 августа, 2019, 21:33
Прокуратура АР Крым подозревает в госизмене Диляру Ахметову, которая выступала представителем обвинения в суде против политзаключенного Эдема Беккирова
Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры АР Крым.
"Сегодня оккупационный" Верховный суд Республики Крым "продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года. Сторону обвинения в этом деле представляла Диляра Ахметова", - говорится в сообщении.
В прокуратуре АР Крым указали, что подозревают последнюю в государственной измене, а ее участие в преследовании Бекирова является тому подтверждением.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
- ЕСПЧ обязал РФ допустить тяжелобольного политзаключенного Бекирова независимых врачей.
- В начале августа тяжелобольной активист Эдем Бекиров написал заявление о том, что объявит голодовку в случае перевода его в Красноперекопск.
- 8 августа Крымский "суд" продлил арест Бекирова.
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