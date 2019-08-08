Дело политзаключенного Бекирова: прокуратура АРК подозревает обвинителя в госизмене

8 августа, 2019, 21:33

Прокуратура АР Крым подозревает в госизмене Диляру Ахметову, которая выступала представителем обвинения в суде против политзаключенного Эдема Беккирова

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры АР Крым.

"Сегодня оккупационный" Верховный суд Республики Крым "продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года. Сторону обвинения в этом деле представляла Диляра Ахметова", - говорится в сообщении.

В прокуратуре АР Крым указали, что подозревают последнюю в государственной измене, а ее участие в преследовании Бекирова является тому подтверждением.