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Espreso.tvОбществоЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей

ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей

Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить медицинское освидетельствование незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова независимыми врачами

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает проект "Крим.Реалии" .

"Независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержания в тюрьме", - говорится в решении суда.

Основываясь на заявлении ЕСПЧ, адвокат направил подконтрольной Кремлю "прокуратуре" Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где содержат Бекирова, ходатайство о немедленном медицинском осмотре Бекирова врачами нескольких специализаций.

"Есть основания полагать, что у Бекирова есть неврологическое заболевание, входящее в правительственный перечень тех, которые несовместимы с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - рассказал Ладен.

Ранее, 11 июня, ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова в больницу, однако старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец отказал в госпитализации тяжелобольного активиста. Российская "прокуратура" Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

  • Напомним, 12 декабря 2018 г. на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
  • Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
  • Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В январе 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
  • Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
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