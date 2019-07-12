ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей
Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает проект "Крим.Реалии" .
"Независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержания в тюрьме", - говорится в решении суда.
Основываясь на заявлении ЕСПЧ, адвокат направил подконтрольной Кремлю "прокуратуре" Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где содержат Бекирова, ходатайство о немедленном медицинском осмотре Бекирова врачами нескольких специализаций.
"Есть основания полагать, что у Бекирова есть неврологическое заболевание, входящее в правительственный перечень тех, которые несовместимы с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - рассказал Ладен.
Ранее, 11 июня, ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова в больницу, однако старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец отказал в госпитализации тяжелобольного активиста. Российская "прокуратура" Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.
- Напомним, 12 декабря 2018 г. на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В январе 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
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