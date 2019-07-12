ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей

12 июля, 2019, 23:09

Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить медицинское освидетельствование незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова независимыми врачами

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает проект "Крим.Реалии" .

"Независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для последнего в качестве меры пресечения содержания в тюрьме", - говорится в решении суда.

Основываясь на заявлении ЕСПЧ, адвокат направил подконтрольной Кремлю "прокуратуре" Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где содержат Бекирова, ходатайство о немедленном медицинском осмотре Бекирова врачами нескольких специализаций.

"Есть основания полагать, что у Бекирова есть неврологическое заболевание, входящее в правительственный перечень тех, которые несовместимы с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом", - рассказал Ладен.

Ранее, 11 июня, ЕСПЧ постановил срочно перевести Бекирова в больницу, однако старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец отказал в госпитализации тяжелобольного активиста. Российская "прокуратура" Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.