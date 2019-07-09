Заключенный в Крыму крымскотатарский активист Бекиров заболел воспалением легких, - жена
Об этом во время дискуссии "Крым: видение будущего" в Херсоне в рамках культурно-социального проекту "Крымский дом объединяет сердца" сообщила жена политзаключенного Гульнара Бекирова, передает "Укринформ".
"Узнали, что, кроме всего, у него воспаление легких, и сегодня он принимает антибиотики", - рассказала Бекирова.
По словам жены, ее мужу предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и ответили только после официального запроса. Бекирова назвала содержание ее мужа под арестом издевательством и пытками.
"Я эти такие слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид I группы У него такие диагнозы, его не имеют права удерживать в СИЗО", - сказала Бекирова.
Женщина напомнила, что РФ не выполняет решения Европейского суда по правам человека, который обязал немедленно поместить Бекирова в больницу. Жена политзаключенного добавила, что может только переписываться с мужем - пишет письмо, фотографирует его и передает через адвоката.
"Адвокат раз в 5 дней передает мужу. У нас нет связи", - отметила Бекирова.
- Напомним, 12 декабря 2018 г. на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин