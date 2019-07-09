Заключенный в Крыму крымскотатарский активист Бекиров заболел воспалением легких, - жена

9 июля, 2019, 22:17

Тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого оккупационная власть РФ незаконно удерживает в крымском СИЗО, заболел еще и воспалением легких

Об этом во время дискуссии "Крым: видение будущего" в Херсоне в рамках культурно-социального проекту "Крымский дом объединяет сердца" сообщила жена политзаключенного Гульнара Бекирова, передает "Укринформ".

"Узнали, что, кроме всего, у него воспаление легких, и сегодня он принимает антибиотики", - рассказала Бекирова.

По словам жены, ее мужу предлагали антибиотики, но не говорили зачем, и ответили только после официального запроса. Бекирова назвала содержание ее мужа под арестом издевательством и пытками.

"Я эти такие слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид I группы У него такие диагнозы, его не имеют права удерживать в СИЗО", - сказала Бекирова.

Женщина напомнила, что РФ не выполняет решения Европейского суда по правам человека, который обязал немедленно поместить Бекирова в больницу. Жена политзаключенного добавила, что может только переписываться с мужем - пишет письмо, фотографирует его и передает через адвоката.

"Адвокат раз в 5 дней передает мужу. У нас нет связи", - отметила Бекирова.