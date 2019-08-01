Бекиров написал заявление о голодовке в случае перевода его из СИЗО Симферополя. ДОКУМЕНТ
Документ обнародовали журналисты проекта "Крым.Реалии" .
"Я, Бекиров Эдем Айдерович, являюсь инвалидом 1-й группы, с 13.12.2018 нахожусь в СИЗО-1 г. Симферополя по сфабрикованному обвинению. Центральный райсуд Симферополя вынес решение о направлении моего уголовного дела в Красноперекопский райсуд. Транспортировка до Красноперекопска и содержание в ИВС и ежедневное доставка в суд равнозначны для меня мучительной смерти. Я понимаю, что с моими заболеваниями я не выдержу этих переездов и содержания в ИВС. Поэтому более безболезненной будет голодная смерть в СИЗО-1 Симферополя. в связи с чем я официально заявляю, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск я объявляю голодовку ", - написал Бекиров.
По словам адвоката Алексея Ладена, апелляционную жалобу защиты на решение райсуда Симферополя о направлении дела Бекирова к Красноперекопского райсуда Верховный суд Крыма рассмотрит после 2 августа.
"Важно понимать, это решение (объявить голодовку) - это не его (Бекирова - ред.) прихоть. Он прекрасно понимает, что не переживет постоянных этапов из СИЗО или ИВС в суд. Это тоже будет смерть, но мучительнее. Поэтому он выбирает такой способ протеста. Если его попытаются транспортировать в Красноперекопск, он подготовит два официальных заявления о начале голодовки: одно на имя прокурора, второе - на имя начальника СИЗО. Эту же информацию, пока в устной форме, он сообщил обмудсмену Людмиле Лубиной, которая его посетила в СИЗО", - сказал адвокат.
Ладен добавил, что состояние здоровья его подзащитного остается "стабильно плохим".
"Состояние здоровья - стабильно плохое. Остаются проблемы с давлением, и аритмией сердца, но он по крайней мере сейчас может передвигаться, благодаря обезболивающем, которое передали родственники", - рассказал адвокат.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста .
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких .
- ЕСПЧ обязал РФ допустить к тяжелобольному политзаключенному Бекирову независимых врачей.
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